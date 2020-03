Coronavirus: les aides-ménagères peuvent-elles continuer à travailler, y compris chez les personnes âgées?

"Pouvez-vous me dire pourquoi les maisons de repos sont fermées mais que les aides ménagères peuvent toujours aller chez les personnes âgées ?", interroge Elodie via notre bouton orange Alertez-nous. Même question pour Caroline, qui est allée chez des enfants qui avaient la grippe. Elles continuent d’aller chez des populations à risque et se demande s’il y a des mesures qu’elles devraient prendre.



L'infectiologue Yves Van Laethem était sur le plateau de notre édition spéciale pour répondre à vos questions. Le spécialiste tient à distinguer la situation d’Elodie et de Caroline de celle des visites en maison de repos : "Dans le contexte de leur travail, elles vont en tant que personne isolée chez une personne isolée. Donc c’est tout à fait différent d’une situation dans laquelle des familles avec des enfants ou sans enfant, on voit quelqu’un qui est dans un groupe de patients à risques. On se trouve ici dans un échange de deux personnes", remarque-t-il.



Et Yves Van Laethem de poursuivre : "On ne va pas rester tout seul à vivre pendant des semaines dans une pièce. Et donc il est normal qu’elle puisse aller dans ce contexte-là sans risque exacerbé de transmission".



Est-ce qu’il faut prévoir des protections supplémentaires pour ces aides ménagères ?



"Elles ne doivent rien faire de plus que les autres personnes, estime l'infectiologue. Se laver les mains et éventuellement mettre des protections pour des situations très particulières. Mais pour les soins courants, des piqûres par exemple, pas besoin de faire autre chose que le lavage de mains."