Coronavirus: les anticorps de synthèse sont "une percée fantastique", comment fonctionne ce traitement? (vidéo)

Un traitement aux anticorps de synthèse semble très efficace pour traiter le coronavirus. Certains l'appellent déjà le traitement "miracle". Donald Trump en a bénéficié. La Belgique scrute les dernières données cliniques.

Mais comment cette thérapie fonctionne-t-elle et à qui est-elle destinée ?

Ces anticorps monoclonaux rendraient le coronavirus aussi inoffensif qu’un gros rhume pour les personnes à risques. "Les personnes obèses, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, etc., qui sont traitées, on diminue de 70% l'hospitalisation et il y a zéro décès dans le groupe traité. C'est une percée fantastique", explique Jean-Christope Goffard, chef de service de médecine interne à l'hôpital Erasme ce mardi matin sur Bel RTL.



Il s'agit d'une prouesse scientifique. Lorsqu’on attrape le Covid, notre organisme développe une série d’anticorps. L’objectif du traitement est de les prélever, d’isoler les plus efficaces et de les cloner avant de les réinjecter dans notre corps.



Le coût du traitement avoisine les 1.500 euros. Ce qui est moins cher qu’une hospitalisation. "Les patients dont on parle se retrouvent fréquemment aux unités de soins intensifs lorsqu'ils sont infectés. Et donc on va faire des économies très importantes. On va soulager nos soins intensifs", précise Michel Goldman, professeur d'immunologie à l'ULB.

"Je fais un appel aux politiques"



Ces anticorps monoclonaux n’ont pas encore reçu le feu vert de l’agence européenne du Médicament. Mais l’Allemagne, la France et l’Italie, notamment, prennent déjà les devants en commandant des dizaines de milliers de doses.



Chez nous, la pression monte sur le Gouvernement. "Je fais un appel aux politiques maintenant pour pouvoir avoir ces produits avant qu'ils ne soient commandés par l'ensemble des pays européens", ajoute Jean-Christophe Goffard, chef de service de médecine interne à l'hôpital Erasme.



Selon l’agence fédérale des médicaments, la Belgique ne prévoit pour le moment aucune commande. Elle suit attentivement les recommandations de l’Europe avant un éventuel achat groupé.