Coronavirus: les Belges pourront à nouveau voyager en Finlande sous certaines conditions à partir du 19 septembre

Les voyageurs belges pourront à nouveau se rendre en Finlande à partir du 19 septembre, ont indiqué vendredi les autorités finlandaises. Ils devront cependant présenter un test négatif effectué moins de 72h avant leur arrivée. Les personnes mises en quarantaine pourront interrompre leur quarantaine à condition de présenter un deuxième test négatif, effectué au plus tôt 72h après leur entrée sur le territoire.



La Finlande autorisera désormais sans restrictions sur son territoire les personnes en provenance de pays comptant moins de 25 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants au cours des 14 jours précédents, contre huit actuellement. Les voyageurs en provenance d'Islande, de Norvège, de Pologne, de Suède, d'Allemagne, de Chypre, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie pourront ainsi se rendre en Finlande sans devoir se mettre en isolement. Des règles strictes s'appliquent toujours à la Belgique, de même qu'aux résidents de France, d'Italie, d'Espagne, d'Autriche, de Grèce et de Hongrie. Les voyageurs en provenance de ces pays sont autorisés à entrer sur le territoire finlandais à partir du 19 septembre, à condition qu'ils puissent présenter un test négatif au coronavirus. Ils doivent cependant encore se mettre en auto-isolement, soit pendant 14 jours, soit jusqu'au prochain test négatif.