Le comité de concertation réuni ce vendredi et qui est toujours en cours à l'heure où nous écrivons ces lignes a décidé de la réouverture des campings et villages de vacances mais uniquement avec les membres de son foyer et un contact rapproché extérieur.

Les salons de coiffure et les parcs animaliers pourront rouvrir le 13 février.