Coronavirus: les clubs de sport d'intérieur perdent des affiliés, certains sont obligés de mettre la clé sous la porte

Le sport en salle n'est toujours pas autorisé et les règles anti-covid commencent à peser sur les fédérations sportives. Certaines activités qui se pratiquent à l'intérieur perdent des affiliés, d'autres, comme l'escalade en plein air séduisent de plus en plus d'amateurs.

"Ça fait drôle parce qu'après 27 ans de pratique, ça manque! Les arts martiaux c'est notre façon de vivre." Steve Clara est responsable d'un club de Ju-Jitsu dans le Hainaut, à Ressaix. Seul dans sa salle depuis des mois, cette ceinture noire de Jujitsu, 6ème dan, n’a plus personne à entraîner.

Alors ses mouvements, il les répète dans le vide: "Très souvent je suis ici, je m'assied et je pense un peu à tout. Je m'entraîne aussi tout seul parfois, je n'ai pas le choix"

A la reprise (...) le nombre d'affiliés va diminuer dans les fédérations martiales

Ce professeur a déjà perdu 60% de ses affiliés depuis le début de la crise. Certains ont mis leur passion de côté, d'autres préfèrent s'orienter vers un sport en plein air. "Mon fils qui fait du Ju-Jitsu me dit qu'il va au football et que ça lui plait. A la reprise, il me dira 'papa j'arrête le Ju-Jitsu parce que je préfère le foot'. C'est un exemple mais ça va se passer, c'est sûr. Donc effectivement, dans les fédérations martiales, le nombre d'affiliés va diminuer."

Un rebond d'affiliés pour les pratiques sportives extérieures

Face au départ de leurs membres, de nombreux clubs de sport d'intérieur sont obligés de fermer leurs portes. A l'extérieur, en revanche, c'est le phénomène inverse qui se produit, comme pour l'escalade en plein air qui enregistre une hausse de 13% de ses affiliés.

Sur cette falaise à Ressaix, habituellement déserte en cette période, il y a du monde aujourd'hui. "Je faisais de l'escalade en intérieur mais les salles sont fermées", lance cet escaladeur en plein exercice.

Pareil pour ce sportif, qui explique ne pas avoir le choix: "On est plutôt sur des pratiques extérieures puisque toutes les salles sont fermées! On a pas vraiment d'autres choix que de venir à l'extérieur pour s'entraîner"

Pour les responsables, l'élément déclencheur de cet afflux d'escaladeurs, c'est surtout le confinement. "Depuis le confinement, l'escalade en salle est interdite donc automatiquement les grimpeurs se sont dit 'on va essayer d'aller grimper en falaise à l'extérieur'" explique Joe Dewez, reponsable "Rochers" du club alpin Belge.

