Coronavirus: les commerces non essentiels vont rouvrir leurs portes le 1er décembre

Le comité de concertation se réunit ce vendredi après-midi pour évaluer les mesures sanitaires prises jusqu'au 13 décembre pour endiguer la deuxième vague de Covid-19 et organiser la fin de l'année. Peu avant 16h, nous avons appris qu'un consensus a été trouvé pour rouvrir les commerces non essentiels le 1er décembre. La mise au point d'un "instrument de navigation" à plus long terme est également sur la table.

La question de l'ouverture des commerces dits "non-essentiels" sera bien sur la table du comité de concertation, avait indiqué le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. "Nous procéderons à l'évaluation de la fermeture des magasins non-essentiels, comme nous l'avions convenu en octobre. Nous sommes déjà en contact étroit avec les gouverneurs pour voir comment procéder", avait indiqué le Premier ministre.