Coronavirus - Les contaminations quotidiennes franchissent la barre des 5.000 en moyenne

Entre le 4 et le 10 octobre, il y a eu en moyenne 5.057 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s'agit d'une augmentation de 93% par rapport à la période précédente de sept jours, ressort-il de la mise à jour mercredi matin des chiffres communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano.

Entre le 7 et le 13 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 152 admissions quotidiennes (+81%). Il y a désormais 1.621 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 281 sont en soins intensifs. Entre le 4 et le 10 encore octobre, le virus a fait plus de 18 morts (+6,4) en moyenne par jour. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 173.240 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.244 en sont décédées. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 11,7% à l'échelle nationale.