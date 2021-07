Les personnes qui ne rempliraient pas les documents de retour mais aussi les compagnies aériennes qui ne les contrôlent pas seront sanctionnés.

Le collèges des procureurs généraux et le parquet de Bruxelles Halle-Villevoorde ont décidé d'instaurer des contrôles plus réguliers à l'aéroport de Bruxelles et des amendes plus lourdes.

Si un passager revient d'un pays européen et n'est pas en possession des documents requis, il devra directement payer une amende de 250 euros et sera convoqué devant le tribunal de police en cas de contestation.

"On va s'organiser de manière à pouvoir faire plus de contrôle" déclare Ine Van Wymersch, procureur du roi du paquet de Halle-Vilvoorde. "On arrivera jamais à 100% de contrôle mais ça n'est pas nécessaire non plus" ajoute t-elle.

Attention à ceux qui voudrait frauder en présentant de faux documents, ils devront payer une amende de 750 euros.

"Si à partir d'aujourd'hui on a des preuves que les compagnies aériennes n'ont pas effectué de contrôles, on les citera devant le tribunal de police" poursuit Ine Van Wymersch. Les compagnies qui n'effectueraient pas les contrôles nécessaires recevront une amende pouvant aller jusqu'à 48.000 euros.

Certaines compagnies, comme TUI, ont réagi en reconnaissant qu'elles "ont un rôle à jouer" mais qu'elles ont "besoin d'un cadre juridique clair".

La compagnie Brussels Airlines n'a, elle, pas souhaité s'exprimer. Des discussions sont en cours avec le gouvernement.