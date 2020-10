Coronavirus: les cours en présentiel sont suspendus dans les universités et hautes écoles francophones

Le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus ce vendredi matin. Quelques heures plus tard, les gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé encore de nouvelles mesures sur leur territoire et pour les compétences qui les concernent.

Parmi les nouvelles décisions prises côté francophone, les cours en présentiel sont suspendus dans l'enseignement supérieur jusqu'au 19 novembre. La mesure entre en application dès ce lundi 26 octobre. Les élèves de BAC 1 sont également concernés. Seuls les travaux pratiques, les laboratoires, les stages et certains cours artistiques sont encore autorisés.