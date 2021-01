Coronavirus: démotivés, les élèves désertent les écoles depuis le début de l'année scolaire

Avec la crise du covid, l'absentéisme scolaire explose. Dans notre pays, il a augmenté de plus de 30% en un an. Des élèves démotivés dans toutes les tranches d'âge.

L'enseignement est aussi touché de plein fouet par la crise du covid. Dans notre pays, les élèves ont de plus en plus tendance à décrocher. Entre novembre et décembre 2020, 7.838 élèves comptaient déjà plus de 9 demi-jours d'absences injustifiées, soit 2.000 de plus que l'an dernier.

Un phénomène qui inquiète. "Je pense qu'il y a une démotivation par rapport aux apprentissages scolaires, aux besoins de perspectives par rapport à ce qu'il va se passer à l'avenir. Il serait temps, sans doute, de les entendre. On décide beaucoup à leur place", regrette Véronique De Thier, membre de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel.

Mais ce qui est le plus alarmant, c'est que la situation concerne toutes les catégories d'âge: de la maternelle aux études supérieures. "60% des étudiants nous disent qu'ils sont partiellement ou complètement en décrochage scolaire", explique d'ailleurs Chems Marbroux, président de la FEF (Fédération des Étudiant.e.s Francophones). "80% nous disent qu'ils sont fragilisés psychologiquement par la crise sanitaire, c'est énorme et ces chiffres sont inquiétants".

Le problème persiste depuis des mois, avec des situations difficiles. Un contexte délicat qui ne favorise pas la motivation. Et le risque que cela perdure encore.

