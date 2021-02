Coronavirus - Les experts sont rémunérés depuis plusieurs semaines: leur poids va-t-il changer?

Dans la lutte contre le coronavirus, les politiques vous le savez sont conseillés par un groupe d’experts. Ces scientifiques étaient jusque là bénévoles, ils seront désormais rémunérés.

La rémunération est de 50 euros bruts de l'heure, pour chaque réunion, et par personne. Il y a le plus souvent deux réunions par semaine, trois quand il y a un comité de concertation. Et sachant que ces rencontres durent en moyenne deux heures et demie. On pourrait estimer à 1250 euros, bruts, le défraiement prévu pour chacun des 24 experts. Il s’agit d’un montant relativement dérisoire, comparé au traitement que chacun peut toucher, dans son boulot respectif.

Précision importante: la rémunération des 24 experts du groupe qui conseille le gouvernement est effective depuis le 9 décembre. Mais les montants n'ont pas encore été versés.

Nous sommes des experts indépendants, pas des consultants

Hier, à nos confrères du journal Het Laatste Nieuws, une source gouvernementale estimait que ce cachet allait clarifier la position des experts, les mettre au service du gouvernement.

Sauf que l'un de ces experts nous a confié, hier soir : "Nous gardons notre liberté académique. Nous sommes des experts indépendants, pas des consultants".

Pas sûr donc que cet argent pousse les experts à se faire plus discrets dans les médias, comme le réclament certains politiques.