Coronavirus: les festivals d'été probablement annulés en Belgique, "des drames vont en découler"

Le coronavirus en Belgique est sur le point de toucher un autre secteur d'activité, dont la Belgique est spécialiste: les festivals d'été, en plein air. Derrière les artistes, il y a toute une entreprise qui s'active durant plusieurs mois, dont l'horeca.

Et tout le monde est inquiet, actuellement. On sait que les autorités locales flamandes veulent interdire Werchter et Tomorrowland, le deux plus grands, qui brassent des artistes et des touristes du monde entier. Mais pour les plus événements locaux, régionaux, plus petits donc, ils pourraient être maintenus.

"Il y a derrière les annulations des drames qui vont en découler, pour une série d'acteurs culturels. Derrière un artiste sur scène, il y a en général une bonne vingtaine de personnes qui travaillent. Et beaucoup d'inquiétudes, voire pire, me reviennent", explique Charles Gardier, co-organisateur des Francofolies de Spa, qui ne sont pas encore annulées.

Pour lui, avant de dire que "tout est annulé, que l'été sera blanc, il faudrait peut-être attendre, et le décider dans un mois ou un mois et demi". Le conseil national de sécurité qui se réunit mercredi pourrait cependant déjà trancher.

Aucun remboursement n'est prévu, a déjà prévu le secteur, mais les tickets de cette année seraient valables l'an prochain en cas d'annulation.

