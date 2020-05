Coronavirus: les fleuristes pourraient-ils rouvrir un jour plus tôt pour la fête des mères? "On en a rêvé mais les livraisons sont déjà prévues"

Les fleuristes attendent impatiemment de pouvoir rouvrir leur boutique. Réouverture prévue lundi, soit au lendemain de la fête des mères, le jour le plus important de l'année pour eux.

Le dimanche de la fête des mères, c’est le jour le plus important de l’année, c’est celui qui les fait vivre. Jean-Claude, fleuriste à Ciney, explique qu’il réalise ce jour-là 50 % de son chiffre d’affaires de l’année. "Nous travaillons énormément sur la fête des mamans. C’est la fête la plus importante pour nous. Ici, le fait que ce soit fermé, ce sont des pertes financières énormes", dit-il.



D’autant plus qu’il n’y a pas de mariage ?



"Cette année, il n’y aura pas de grosses fêtes de mariage. Même l’été, il n’y aura pas de grosses fêtes pour lesquelles on pourra faire des décorations florales. Normalement, cette fête des mères, elle nous permet de faire notre bas de laine pour la période un peu plus difficile avant Noël, puisque la prochaine fête, ce ne sera que Noël en fait", regrette le fleuriste.



Cette réouverture potentielle anticipée pourrait ravir les fleuristes mais aussi les inquiéter car nous sommes à quatre jours seulement de la fête des mères.



"Tous le fleuristes ont rêvé de cette ouverture. Ce serait une bonne nouvelle mais quatre jours avant… Les livraisons sont prévues, on est overbookés, et s’il faut ouvrir, comment va-t-on faire pour les livraisons ? Je ne pourrai pas ouvrir mon magasin et en même temps aller livrer", déplore Jean-Claude.

Réouverture anticipée ou pas ce dimanche, les fleuristes devront assumer des pertes importantes cette année.

