Coronavirus - Les foyers localisés sur le territoire semblent se répandre: "Il est largement nécessaire d'agir"

Entre le 14 et le 20 juillet, il y a eu en moyenne 221 nouvelles contaminations au coronavirus dépistées par jour. C'est une hausse de 89% par rapport à la semaine précédente. Il y a aussi eu une augmentation du nombre d'hospitalisations, avec une moyenne de 15 par jour. Les décès sont aussi en hausse de 67%.

Ce qui inquiète surtout le Centre de crise aujourd'hui, c'est que les nouveaux foyers de l'épidémie qui semblaient localisés dans certaines villes ou certaines provinces sont, apparemment, en train de s'étendre.

En une semaine, plusieurs foyers sont nés ou se sont élargis dans le pays:

Le plus important reste Anvers avec 395 infections sur ces 7 derniers jours.

Plus largement en Flandre, la région voit apparaître des foyers sur tout son territoire.

En région bruxelloise, c'est 106 infections sur les 7 derniers jours.

En Wallonie, on dénombre une trentaine de cas à Charleroi et à Aubange, et une vingtaine de contaminations à Liège et à Namur.

"Au début il y avait encore des lieux concentrés. Maintenant on constate que partout on voit des cas et aussi plusieurs cas", explique Baudewijn Catry, porte-parole interfédéral Covid-19.

Quelques jours peuvent faire toute la différence

En direct dans le RTL INFO 19H de ce vendredi, notre journaliste Luc Gilson a fait réagir Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral coronavirus, précisément sur ces chiffres.

Luc Gilson: Ce qui n'étaient encore que des foyers isolés il y a quelques jours semblent donc se répandre. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas agi suffisamment vite au niveau local pour les éradiquer?

Yves Van Laethem: On a toujours les clusters que l'on connaît, mais autour d'eux effectivement il y a une extension qui se fait. Il y a aussi une augmentation un peu plus diffuse dans d'autres provinces. Donc ça signifie qu'effectivement, il est largement nécessaire d'agir. On ne peut pas laisser le virus se répandre aussi largement dans la population. C'est le moment où jamais. Quelques jours peuvent faire toute la différence. J'espère qu'on a agi à temps.

Luc Gilson: Certains spécialistes, en Flandre, estiment que le Conseil national de sécurité de ce jeudi aurait dû aller plus loin, en réduisant notamment notre bulle sociale. C'est aussi votre avis?

Yves Van Laethem: La plupart des scientifiques ont effectivement proposé de réduire cette bulle. Pas parce que le nombre de 10 proposé est un chiffre magique par rapport à 15. Mais simplement pour rappeler à tout le monde qu'on a été trop loin. Comme l'a dit la Première ministre, on a fait 15 par jour plutôt que 15 par semaine. Donc c'est symbolique, dire qu'il faut maintenant donner un petit coup de frein, et pas un coup d'accélérateur, au nombre de gens qu'on peut voir.