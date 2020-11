Coronavirus - Les hôpitaux peuvent reprendre les soins non-essentiels

(Belga) Les indicateurs liés au coronavirus étant tous en baisse, les hôpitaux peuvent commencer à réduire leur nombre de lits réservés aux patients covid et reprendre graduellement les soins qualifiés de non-essentiels, peut-on lire dans une circulaire du comité interfédéral "Hospital & Transport Surge Capacity", qui monitore la situation dans les hôpitaux belges.

Selon cette circulaire, les établissements hospitaliers peuvent graduellement passer de la phase 2B à la phase 2A, ce qui signifie qu'une partie des lits créés pour les patients covid peuvent être supprimés tout en restant toutefois en réserve durant deux semaines. Les hôpitaux peuvent par ailleurs reprendre progressivement les soins qualifiés de non-essentiels, via par exemple les hospitalisations de jour. Les établissements sont libres de juger s'ils sont en capacité de le faire ou pas, précise la circulaire. "Nous essayons de rendre progressivement possible une activité normale" en laissant les hôpitaux décider de ce qui est possible ou pas, a confirmé Geert Meyfroidt, le président de l'association de médecine intensive et membre du comité interfédéral. "C'est un redémarrage avec la main sur le frein", a-t-il ajouté.