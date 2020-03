Les hôpitaux belges craignent une pénurie de masques: les fondations Alibaba et Jack Ma font un don de 500.000 pièces

Face au coronavirus, le personnel médical a cruellement besoin de masques de protection. Au CHU de Liège, les stocks diminuent. L'hôpital pourrait encore tenir 8 jours.

"Il nous en reste globalement pour 7 ou 8 jours", s’inquiète Lucien Bodson, chef de cliniques urgences SMUR au CHU de Liège. "On a vraiment un besoin urgent de masques de type chirurgical, le simple, et de type FFP2, qui protègent nos soignants quand ils doivent faire des manœuvres à proximité de quelqu’un qui peut expulser du coronavirus".

Les unités s’organisent donc pour trouver rapidement une solution en interne. "On est en train de fouiller dans la littérature scientifique pour trouver des méthodes pour re-stériliser des masques prévus à usage unique", confie Mathieu Gensburger, médecin urgentiste au CHU de Liège.

Dans un peu plus d’une semaine, la pénurie se fera donc ressentir. Les épidémiologistes appellent les citoyens à venir déposer dans les hôpitaux les stocks qu’ils ont achetés. "Toute réserve de masques est la bienvenue", poursuit le docteur Bodson. "Que ce soit d’un particulier, de pharmacies ou de n’importe quelle autre entreprise. On en a vraiment besoin pour soigner les gens". Car ces masques sont indispensables au personnel soignant face à la contamination. "Plus il y aura de personnes infectées, plus évidemment il y aura de malades et plus il y aura de morts aussi. En plus, on a toujours peur qu’avec les réplications qui se font de patients à patients le microbe mutent un jour et devienne plus résistant."

Rester à domicile et ne pas participer à une activité sociale: les médecins comptent sur le bon sens de la population. Car ils le savent, le nombre de patients grandira et les moyens manqueront inévitablement.

Pour lutter contre cette pénurie, 300.000 masques sont attendus ce lundi soir en Belgique, a précisé le cabinet du vice-Premier ministre Alexander De Croo alors que le chiffre de 500.000 avait initialement été avancé. "On estime que le restant des cinq millions de masques commandés sera disponible dans la seconde partie de la semaine", a assuré M. De Croo, lundi matin, sur Bel RTL. Le matériel est offert par la Fondation Alibaba et la Fondation Jack Ma, a encore précisé la ministre.

