Coronavirus - Les hospitalisations poursuivent leur chute

(Belga) En moyenne 3.482 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement entre le 19 et le 25 avril, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano mises à jour jeudi matin. Ce chiffre marque une stabilisation (0%) par rapport à la semaine précédente.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 205,6 patients pour cause de coronavirus par jour entre le 22 et le 28 avril, un chiffre en baisse de 15% par rapport à la précédente période de sept jours. Cela porte le nombre de patients covid à 2.809 (-9%), dont 886 sont traités en soins intensifs (-5%). Entre le 19 et le 25 avril, 39,9 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+3,3% ). La Belgique déplore au total 24.140 morts en raison de la pandémie. Quelque 44.100 tests ont été réalisés chaque jour sur la même période (+10%), pour un taux de positivité qui diminue très légèrement, à 8,8% (-0,9%). Depuis le début de la pandémie en Belgique, 982.959 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus. Le taux de reproduction se maintient sous la barre de 1 et s'établit à 0,89. Lorsqu'il est supérieur au seuil de 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. Plus de trois adultes sur dix (30,5%) ont reçu une première injection d'un vaccin contre le Covid-19 en Belgique. Cela représente 2.798.456 personnes. Parmi elles, 765.793 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète, soit 8,3% de la population adulte. (Belga)