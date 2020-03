Coronavirus: les magasins Decathlon ferment leurs portes en Belgique

Decathlon a annoncé la fermeture de tous ses magasins en Belgique à partir d’aujourd’hui à cause du coronavirus comme nous l'a rapporté Edwin via le bouton orange Alertez-nous. Les magasins ont commencé à fermer leurs portes vers midi ce lundi. Dans un communiqué, l’entreprise française a déclaré que la santé de ses clients et de ses collaborateurs était sa priorité.

La livraison à domicile est par contre toujours disponible sur le site internet de l’enseigne.

