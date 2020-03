Magasins pris d'assaut à cause du coronavirus: voici un message rassurant pour toute la population (vidéo)

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir une série de mesures de restriction importantes qui seront d'application jusqu'au 3 avril en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Cependant, les commerces qui répondent à des besoins vitaux, comme les pharmacies, les magasins d'alimentation et d'alimentation pour animaux restent ouverts. Mais, de nombreux consommateurs, pris de panique, se sont rués dans les magasins hier et aujourd'hui. Suite à ces réactions, Dominique Michel, patron de Comeos (porte-parole du commerce et des services en Belgique), tient à rassurer les consommateurs.

"Je regarde chaque consommateur dans les yeux et je lui dis, il n'y a aucun problème de pénurie. On a tous les produits nécessaires, je dis bien tous les produits. Simplement, ils sont dans nos entrepôts. Il faut donc nous laisser le temps d'amener ces produits dans les magasins", a débuté le patron de Comeos dans le RTL INFO 13H.



"Si vous avez comme hier, parfois un doublement de la demande de pâtes, j'ai besoin de deux fois plus de camions, deux fois plus de camionneurs, deux fois plus de personnes pour remplir et vider ces camions... Je ne peux pas le faire en quelques heures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de rayons qui sont vides. Ca ne sert à rien de paniquer, nous avons tout ce qu'il faut pour les jours et les semaines à venir", a précisé Dominique Michel.



Comeos s'attend à voir ses chiffres augmenter



Les ventes dans les supermarchés ont déjà connu une augmentation significative sur la journée de jeudi. De manière générale, les ventes étaient en hausse de 25% avec un pic enregistré à 50%.



La vente des produits alimentaires et de base (savon, papier toilette,...) dans les commerces a connu un pic jusqu'à +100% jeudi avec une augmentation moyenne de 40% sur la journée, a fait savoir le CEO de la fédération des commerces et des services en Belgique Comeos, Dominique Michel.



Concernant les achats en ligne, ceux-ci ont augmenté de 70% avec un pic à 150% jeudi. Comeos fait remarquer que l'achat de produits alimentaires en ligne représentait moins de 1%. Comeos s'attend à voir ces chiffres encore augmenter avec la journée de vendredi.



Cette situation amène la fédération du commerce à constater la nécessité d'accélérer la fréquence des réapprovisionnements face à une demande deux fois plus importante qu'à l'accoutumée. "Il n'y a aucun problème de quantité", martèle Dominique Michel. "J'ai eu un contact avec nos entreprises et il y a plus qu'assez de produits dans nos entrepôts pour remplir les magasins. Il y a suffisamment pour répondre à la demande. Nous avons simplement des difficultés à suivre la demande."