Les maisons de repos prennent leurs précautions face au coronavirus: "Des visites plus courtes dans l'intérêt de tout le monde"

À Tubize, par exemple, les heures de visite ont été fortement diminuées et des mesures de prudence ont été imposées aux visiteurs afin de protéger les personnes âgées, branche la plus vulnérable de la population face au coronavirus Covid-19.

À la maison de repos des Bruyères sur Senne de Tubize, les visites sont limitées à trois heures en semaine et deux heures le week-end, uniquement en après-midi. Interdiction de pénétrer dans cet établissement en dehors de ces nouveaux horaires.

"On estime qu'il faut absolument réduire pour minimiser évidemment le risque de contagion et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de garder à la fois la visite mais d'avoir des visites beaucoup plus courtes", explique Frédéric Jadin, président du CPAS de Tubize.



Pour franchir la porte, nous avons dû obtenir une autorisation de la direction : un dispositif préventif nous obligeant à nous laver les mains à l'aide d'un gel hydro-alcoolique, sans oublier de mentionner notre identité et d'apposer notre signature.



"La signature du registre, ça permet à ce moment-là de savoir quelles sont les personnes qui sont rentrées dans la maison et qui pourraient éventuellement, en cas de problème, être contactées et puis ça rassure aussi, je pense, un peu tout le monde de savoir qu'on a pris des mesures", raconte Annick Andre, directrice de la maison de repos "Les Bruyères sur Senne".



Les activités organisées en extérieur sont interdites. La direction de la maison de repos ne prend aucun risque.

"Si quelqu'un se sent malade, il va reporter sa visite. Un membre du personnel qui ne se sent pas bien reste également à la maison", raconte Frédéric Jadin, président du CPAS de Tubize.



Ces mesures temporaires pourraient être amenées à évoluer en fonction de la situation. Mais pour l'heure, aucun des 75 résidents ne présentent des symptômes liés au coronavirus.