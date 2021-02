Coronavirus: les mesures belges plus strictes que dans d'autres pays européens? Voici une comparaison

Une des études présentées ce lundi lors de la conférence de presse organisée par le Premier ministre Alexander De Croo a parlé des mesures sanitaires et a montré que la Belgique n'est pas la plus restrictive comparée à d'autres pays européens. Est-ce vraiment le cas?

Hier soir sur le plateau du RTL INFO, le Premier ministre a déclaré: "Si on compare la situation dans notre pays à celle d'autres pays, on voit que les mesures de confinement sont beaucoup plus dures ailleurs."

Les mesures restrictives imposées aux Belges ne seraient pas si difficiles comparées aux autres pays. Pour l’affirmer, le Premier ministre se base sur une étude de l’université d’Oxford en Grande-Bretagne. Sur son site, on retrouve l’ensemble des résultats avec des cartes, des couleurs en fonction des réponses gouvernementales face au coronavirus.

Nous avons épluché les résultats de l’Europe, Grande-Bretagne et Norvège comprise à la date du 17 février, les dernières données disponibles.

L'Irlande la plus restrictive

Le pays le plus restrictif, c’est l’Irlande. La Belgique se retrouve 23e dans ce classement. Seuls 6 pays ont des mesures moins sévères qu’en Belgique, comme la Finlande ou l’Estonie.

"Il faut bien reconnaître que les pays qui nous entourent connaissent au niveau scolaire de très longs mois d'absentéisme. Ils connaissent des magasins qui sont fermés ou un couvre-feu plus strict", souligne Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus.

Un autre facteur pourrait alors expliquer le ras-le-bol observé ces derniers jours: la durée des mesures belgo-belge. Il suffisait d’ailleurs de se balader dans les parcs de la capitale ce week-end pour s’en rendre compte. Mais selon l’étude de l’université d’oxford, cela n’explique pas tout.

Nous avons pris comme point de repère le mois de décembre. Les commerces non-essentiels venaient de rouvrir. A partir de ce moment, tous les pays qui entourent la Belgique ont été plus restrictifs que nous. Seul exception le Luxembourg, pendant 19 jours mais, c’est déjà terminé.

Critères peut-être trop larges

Le seul critique dans cette comparaison proposée hier par le Premier ministre concerne les 20 critères choisis par l’université d’Oxford. Il est question notamment d’école, de travail, d’événements publics mais aussi de vaccinations, de tests ou encore de mesures fiscales.

Un exemple avec la bulle sociale en Belgique: 1 seul contact rapproché depuis déjà 4 mois. Mesure bien plus durs que d’autres pays.

Dans l’étude de l’université d’Oxford, il est question de rassemblement de moins de 10 personnes. Un critère peut-être trop large, en tout cas moins précis.