Le comité de concertation se réunit ce vendredi après-midi pour évaluer les mesures sanitaires prises jusqu'au 13 décembre pour endiguer la deuxième vague de Covid-19 et organiser la fin de l'année. Peu après 16h, nous avons appris que les métiers de contact comme les coiffeurs et les esthéticiennes restent fermés. La mise au point d'un "instrument de navigation" à plus long terme est également sur la table.