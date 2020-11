Coronavirus - "Les musées sont un bien de première nécessité"

(Belga) Les musées doivent être considérés comme un bien de première nécessité en termes d'identification culturelle, de lien social et de bien-être individuel, martèlent jeudi, à la veille d'un Comité de Concertation, les associations qui les représentent à Bruxelles (BM) en Wallonie (MSW) et en Fédération Wallonie-Bruxelles (Icom). "Ils doivent rouvrir sans délais et rester ouverts", réclament-elles.

Brussels Museums, Musées et Société en Wallonie et le Conseil international des musées Wallonie-Bruxelles rappellent que depuis le 18 mai, les musées ont appliqué et maintenu des protocoles stricts: jauge ramenée à 10m2 par personne, réservations fortement conseillées voire obligatoires, masques et désinfection des mains, flux d'entrée et de sortie séparés, parcours imposés pour éviter les croisements, supports tactiles désactivés ou accessibles par le biais de tiges personnelles, créneaux horaires pour éviter des files d'attente à l'extérieur des bâtiments... Le personnel et les visiteurs se sont tous pliés aux règles, rendant la probabilité de transmission du virus très faible, poursuivent les associations, qui ne comprennent dès lors pas la fermeture imposée. Elles insistent aussi sur "la nécessité de maintenir les mesures d'accompagnement et de soutien économiques au vu de la situation financière très difficile dans laquelle se trouvent actuellement les musées et leurs personnels". "A l'heure où la réouverture des commerces non-essentiels est sur la table des négociations, nous souhaitons que la réouverture des musées soit tout autant prise en compte, pour la viabilité de leurs structures comme pour leur apport au bien-être de la population", concluent les représentants du secteur. (Belga)