Coronavirus: les pédiatres assurent que les enfants peuvent rentrer à l'école en toute sécurité

Les pédiatres estiment que reprendre l'école sera plus bénéfique pour les enfants que de rester confinés. Ils rappellent que l'éducation est un droit fondamental. Les enfants peuvent donc retourner en classe en toute sécurité, sauf rares exceptions, si les règles d'hygiène adaptées à l'âge sont respectées, estime la task force. Les pédiatres "se veulent rassurants en disant que d'une part, on n'a pas de preuve pour l'instant que ceci est lié au covid-19 et d'autre part que le covid-19 est peu fréquemment sévère chez l'enfant et que la pathologie évolue rarement de manière péjorative", a rapporté Dr Yves Van Laethem, porte-parole francophone du centre de crise, ce matin lors de la conférence de presse. "Dans ce contexte, ils sont totalement confiants que le retour à l'école qu'ils conseillent ne va pas entraîner des problèmes de santé significatifs dans la population de nos enfants", a-t-il poursuivi. Les parents qui pensent avoir un enfant qui appartient à un groupe à risque sont invités à consulter leur généraliste ou pédiatre.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos

Ce jeudi, lors de sa conférence de presse quotidienne sur l'état de l'épidémie de coronavirus en Belgique, le centre de crise a tenu à relativiser les informations relatives à quelques cas d'enfants présentant un syndrome rare appelé maladie de Kawasaki en relayant la position des pédiatres.

Aucun lien avéré entre Covid-19 et maladie de Kawasaki

"Les pédiatres, ainsi réunis pour la publication de ce communiqué de presse, insistent sur le fait d'une part qu'il s'agit d'une complication extrêmement rare. Et d'autre part -on l'avait déjà évoqué hier mais ce n'est pas clair du tout pour la population", a commencé par dire le Dr Yves Van Laethem, porte-parole francophone du centre de crise.



Par ailleurs les pédiatres insistent pour dire qu'aucun lien n'est avéré entre le coronavirus et le syndrome de Kawasaki "puisque certains ont été testés positifs au covid-19 et d'autres pas". Par ailleurs, "différentes pathologies comme la grippe sont aussi parfois liées à des surcroîts de type Kawasaki."

"Il n'empêche, quelque soit le lien ou pas, que les enfants qui présentent une maladie doivent être traités maintenant comme cela était le cas auparavant. Il n'est pas utile et même dangereux d'éviter de se présenter chez son pédiatre, si par exemple, l'enfant présente des températures élevées, l'enfant est anormalement apathique, ne veut pas manger, a des diarrhées. Comme c'était le cas auparavant, cet état implique un suivi par le médecin traitant ou par éventuellement le pédiatre", a rappelé Yves van Laethem.

Les enfants jouent probablement un rôle faible dans la transmission du coronavirus

Toujours ce jeudi, répondant à une question de journaliste, le Dr Yves van Laethem a indiqué que les enfants jouent probablement un rôle moindre dans la transmission du Covid-19 que dans la transmission de la grippe. Leur rôle est même probablement faible (lire notre article Transmission du coronavirus: les enfants jouent sans doute un rôle faible, au contraire de la grippe).