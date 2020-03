Hospitalisations liées au coronavirus: pas de saturation dans les 5 grands hôpitaux contactés

Chaque jour, de nouveaux cas de contaminations au nouveau coronavirus sont détectés par les autorités sanitaires. Les chiffres communiqués pour lundi sont de 185 nouveaux cas, pour un total de 1.243 infections connues. Certaines de ces personnes sont hospitalisées, principalement des personnes âgées ou ayant une maladie chronique. Mais la situation est sous contrôle, d'après les quatre grandes institutions hospitalières que nous avons interrogées.

Au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, hôpital de référence en la matière, on se veut rassurant. Hier, quatre personnes étaient hospitalisées en soins intensifs et entre 7 et 10 autres en salles de haute sécurité (7 cas sont confirmés, 4 sont hautement probables). Le message de la porte-parole est le suivant : "Les chiffres évoluent en permanence, mais pour le moment, ça va".

A l'hôpital Erasme, les derniers chiffres permettent également d'être rassurants sur l'occupation des chambres disponibles.

Au service des soins intensifs, il y a en ce moment 7 patients hospitalisés (3 cas confirmés, 4 cas suspects). La capacité actuelle de l'unité est de 35 patients.

Deux unités dédiées au coronavirus disposent également de 15 et 29 lits. 18 malades y séjournent pour l'instant (2 cas confirmés et 16 suspects).

Les cliniques universitaire Saint-Luc, également à Bruxelles, confirment qu'elles traitent des patients déclarés positifs au coronavirus mais ajoute que la situation est entièrement sous contrôle, et qu'il n'y a pas de risque de saturation pour le moment.

A l'UZ de Jette, la capacité est actuellement de 100 lits. Il n'y a pas de situation de saturation mais on note une légère augmentation des admissions liées au coronavirus. Hier, il y avait 20 patients hospitalisés pour cette raison.

Au CHU de Liège, en Wallonie, 7 personnes étaient hospitalisées hier soir dans des unités spécifiques. La capacité est loin d'être utilisée à son maximum. 50 lits sont directement disponibles pour les malades infectés par le nouveau coronavirus et 150 sont prêts à être mobilisés, en fonction de la demande.

Au CHR de Namur, hier soir, il n'y avait aucun patient déclaré positif au coronavirus, mais quelques cas suspects. Une aile est dédiée à l'accueil de ces patients.

Si la situation est actuellement maîtrisée, les hôpitaux restent attentifs à l'évolution des événements.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique