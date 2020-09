Coronavirus: les règles pour les courses en magasin sont allégées

L'obligation de faire ses courses seul ou uniquement avec une autre personne est abandonnée, à l'issue de la nouvelle réunion du Conseil national de sécurité de mercredi. "Il n'y a désormais plus de limite quant au nombre de personnes et au temps imparti pour faire ses courses", du moment qu'on respecte la distance de sécurité entre chacun ainsi que l'obligation de port du masque dans les magasins, détaille le cabinet de la Première ministre en soirée.



Il sera donc à nouveau possible de faire des courses avec une ou plusieurs personnes qui ne font pas partie de son ménage ou de son cercle de contacts proches. Par ailleurs, la règle qui imposait une personne par 10 mètres carré dans les shopping centers ne sera plus non plus d'application, selon le ministre Denis Ducarme mercredi.