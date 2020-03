Coronavirus: le Forem et Actiris prennent des mesures

À partir de ce lundi 16 mars, tous les sites du Forem, y compris les centres de formation, seront inaccessibles aux demandeurs d'emploi et ce, jusqu'au 3 avril, a annoncé vendredi l'office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Les sites du Forem sont désormais uniquement accessibles sur rendez-vous. Les demandeurs d'emploi convoqués pour un accompagnement ou un contrôle verront leur rendez-vous reporté. Toutefois, les conseillers et les évaluateurs pourraient encore recevoir les demandeurs d'emploi sur rendez-vous, si celui-ci est strictement nécessaire (notamment pour l'ouverture/maintien des droits), a-t-il été décrété à l'issue d'une rencontre entre le comité de direction du Forem, les organisations syndicales et les équipes managériales.

Les formations qui doivent se donner en présentiel sont suspendues jusqu'au 3 avril. Les autres se donneront via les canaux à distance. Le Forem conseille aux demandeurs d'emploi de privilégier les différents canaux de communication à distance comme le mail, le téléphone et l'espace personnel sur son site web.

Services 100% numériques chez Actiris jusqu'au 30 avril



Actiris a décidé vendredi de suspendre tous les entretiens individuels et collectifs dans tous ses locaux. L'office régional bruxellois de l'Emploi basculera dès lundi vers des services 100% numériques jusqu'au 30 avril inclus.

L'organisme a également suspendu tous ses événements. L'objectif est d'assurer la continuité des services tout en assurant la sécurité des collaborateurs et du public. Concrètement, Actiris utilisera donc ses nouveaux outils: contact center renforcé avec doublement des effectifs, entretiens à distance par téléconférence ou encore dossier en ligne personnel accessible via smartphone pour le chercheur d'emploi. Les chercheurs d'emploi peuvent aussi consulter leur dossier directement en ligne sur My Actiris, accessible via www.actiris.be. Actiris reste enfin joignable via le numéro gratuit 0800/35.123.

En Flandre

Du côté flamand, le VDAB annulera tous les cours, stages et activités rassemblant plus de cinq personnes. Les demandeurs d'emploi qui effectuent un stage en entreprise doivent continuer à se présenter. Le VDAB indique qu'il continuera à garantir ses services, mais les stagiaires en formation sont informés que les cours n'auront pas lieu avant le 3 avril.