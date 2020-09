Coronavirus - Les stocks de sang toujours critiques en Belgique

(Belga) Les stocks de sang de la Croix-Rouge sont fortement mis à mal un mois après la rentrée scolaire, avertit mardi soir l'organisation dans un communiqué.

"Les effets de la Covid se font toujours sentir, les donneurs bougent moins, de nombreuses collectes sont annulées et beaucoup d'autres, dans les écoles par exemple, sont incertaines. L'activité des hôpitaux est très soutenue et la demande en produits sanguins rend la situation préoccupante", explique la Croix-Rouge. Celle-ci affirme avoir besoin d'augmenter son stock de près de 2.000 poches dans les 15 prochains jours. Un donneur souhaitant se rendre dans un des 16 centres de prélèvement permanent, peut prendre rendez-vous via le site internet www.DonneurDeSang.be. (Belga)