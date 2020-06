Pas de congés d'été, flexibilité: les travailleurs vont-ils devoir faire des efforts pour gérer la crise liée au coronavirus ?

Thierry Bodson, président par intérim du syndicat socialiste FGTB, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a indiqué sa position sur les efforts à faire pour gérer la crise économique post-Covid.

"Pour nous il n’est pas question que les travailleurs et les allocataires sociaux fassent des efforts. Cela fait déjà des années qu’ils en font et par ailleurs il existe d’autres solutions. J’entends beaucoup d’économistes aujourd’hui par exemple qui disent que face au défi budgétaire devant lequel nous sommes, il faut absolument que l’on parle de la dette, de la réduction de la dette, d’une annulation partielle de la dette et ce sont vraiment des dossiers sur lesquels on voudrait avancer."

Par exemple si les patrons demandent de la flexibilité, notamment que l’on reporte les congés d’été ou que l’on fasse plus d’heures supplémentaires, on peut le négocier avec vous ou pas?

"Je ne comprends pas tellement la logique. Pourquoi est-ce qu’il faut qu’il y ait une flexibilité, des heures supplémentaires, plus de travail de nuit alors qu’on nous annonce en même temps qu’il va y avoir 150.000 chômeurs de plus."

Donc, votre réponse, ce sera non?

"Donc ce sera en tout cas très compliqué et certainement non."