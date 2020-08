Coronavirus - Les trois maisons de repos de l'Intercommunale de santé publique de Charleroi confinées

(Belga) Les trois maisons de repos que gère l'Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC) sont confinées depuis plusieurs jours et les visites n'y sont plus possibles, a confirmé lundi le porte-parole de l'institution. Toutefois, les cas de Covid ne concernent, selon lui, qu'une des trois implantations.

La maison de repos en question, baptisée Quiétude et située à Montigny-le-Tilleul, comptait un cluster. Un dépistage dont les résultats définitifs sont tombés ce week-end a permis de révéler 18 cas positifs parmi lesquels 12 résidents et six membres du personnel. Sur les 12 résidents positifs, quatre sont hospitalisés, sept autres, asymptotiques, sont isolés dans leur chambre avec toutes les précautions d'usage. Le dernier, âgé de 98 ans, est décédé. Selon le porte-parole, cette maison de repos n'avait connu aucun cas de Covid depuis le début de la pandémie. (Belga)