Coronavirus à Liège: 150 citoyens ont bravé le couvre-feu pour manifester contre les mesures Covid

Mardi, 150 personnes se sont rassemblées dans le centre de Liège et ont formé un cortège qui s'est élancé dans la Cité ardente à partir de la Place des Déportés. Les citoyens, qui par cette action protestaient contre les mesures prises dans la lutte contre la pandémie, ont ensuite pris la direction de la Place du Marché. Les marcheurs ont ensuite emprunté la passerelle pour se rendre dans le quartier d'Outremeuse peu avant 23h00. A 23h20, la police de Liège a indiqué que le cortège était "disloqué", ajoutant que "tout est rentré dans l'ordre".

Les manifestants ont fait parvenir un communiqué de presse aux médias. Ils y expliquent vouloir "mettre en lumière les réalités sociales les plus invisibilisées, l'accentuation des inégalités et la paupérisation": "Le cortège dénonçait les mesures sécuritaires inadaptées, inefficaces et injustes (comme le couvre-feu) face a la crise socio-sanitaire actuelle et qui illustrent l'hypocrisie du pouvoir devant un manque criant de mesures nécessaires".

