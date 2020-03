La ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open Vld) a appelé, samedi soir, la population à ne pas organiser de soirées lockdown ou d'autres fêtes. "Ça ne se peut absolument pas", a-t-elle répété.

"Nous faisons des efforts énormes pour protéger les gens les plus faibles et les aînés. Chacun doit prendre aujourd'hui ses responsabilités afin de limiter la propagation du virus", a-t-elle ajouté.

"Les 'lockdown parties' et autres rassemblements réduisent nos efforts à néant et sont regrettables. Le pays et la grande majorité de ses citoyens font un considérable effort pour protéger les personnes vulnérables. Que chacun prenne ses responsabilités", a pour sa part tweeté le SPF Santé publique.

Samedi midi, les autorités sanitaires avaient déjà regretté les fêtes organisées vendredi soir, estimant qu'elles auront un impact négatif sur l'évolution de l'épidémie.