Coronavirus: malgré la pénurie, la Belgique a exporté des masques buccaux

Malgré les pénuries sur le plan national, la Belgique a accordé 284 licences depuis le 15 mars pour exporter des masques buccaux, des lunettes de protection et d'autres équipements de protection vers des pays hors de l'UE, révèle De Tijd samedi.

Une interdiction d'exportation des "équipements médicaux de protection individuelle" est en vigueur dans l'Union européenne depuis le 15 mars. Ce n'est que si un État membre donne son autorisation explicite qu'un tel envoi de masques buccaux ou d'autres protections peut traverser la frontière européenne.

En Belgique, le Service public fédéral Economie a été habilité à accorder ces licences d'exportation. Selon l'enquête du Tijd, 284 licences ont été délivrées depuis le 15 mars. Cela signifie qu'en moyenne six envois ont été exportés chaque jour depuis lors. Selon la porte-parole du SPF Economie, Chantal De Pauw, la majorité, soit 116 licences, ont été délivrées sur la base d'"obligations contractuelles et commerciales". Pour le reste, 103 permis ont été délivrés dans le cadre de l'"aide humanitaire", 56 concernaient des envois "intra-entreprise" et les neuf autres licences correspondaient à des "dons ou expéditions à des parents". Les détails des 284 envois, tels que les quantités, les entreprises qui étaient encore autorisées à exporter et les pays vers lesquels ils ont été envoyés n'ont pas été communiqués.

Le journal De Tijd cite également le cas de Monaco et affirme la principauté se serait procuré des masques buccaux via la Belgique. Or, selon nos informations, cette affirmation est incorrecte. En effet, Monaco n'a pas acheté de masque à la Belgique: les masques que la principauté a acheté ont simplement, sur leur trajet vers Monaco, transité sur le sol belge, à l'aéroport de Bierset notamment.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos