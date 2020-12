Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid-19, a expliqué ce qui arrivera si on passe les fêtes à plusieurs lundi lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de Santé publique Sciensano.

Notre sondage RTL INFO - Le Soir montre qu'une majorité de Belges soutient les mesures de confinement. Elle affirme qu'elle respectera les règles sociales pendant les fêtes. Certains Belges ont cependant révélé qu'ils ne respecteraient pas les mesures sanitaires pour les fêtes de fin d'année.

"Espérons que ceci soit des exceptions car on sait que ceci ne pourrait qu'alimenter l'épidémie", a estimé Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid-19 lundi lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de Santé publique Sciensano. "C'est aussi démotivant pour les personnes qui font attention et qui n'auront qu'une seule personne chez eux. C'est aussi démotivant et attristant pour ceux qui ont dû lutter avec difficulté pour soigner des personnes qui étaient hospitalisées à cause du coronavirus".

"Un malheureux exemple de ce qui est possible dans un contexte de fête et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la santé, c'est ce qui s'est passé au Canada et aux Etats-Unis durant le mois de novembre et leur fête de Thanksgiving. Dans ce contexte particulier en Amérique du Nord, les gens se sont mobilisés, ont voyagé et ont été voir en grand nombre de la famille avec peu ou très peu de précaution. Depuis lors, tant le Canada que les USA connaissent des résurgences importantes de leurs hospitalisation et du nombre de décès liés au Covid-19".

De tels rassemblements sont de "véritables nids et de véritables foyers de départ de l'épidémie".

"Pour la Belgique, que se passerait-il si on était trop nombreux? Des modèles ont été faits montrant que dans la situation belge actuelle, si 20% des personnes invitent 4 personnes en plus pour les fêtes, nous ne pourrions atteindre le seuil des 75 hospitalisation par jour qu'avec un mois de retard, faisant payer d'un mois supplémentaire de confinement, si pas de mesures renforcées, le fait d'avoir profité pendant un jour. Et on ne parle ici 'que' de 4 personnes supplémentaires. On ne parle pas de ces méga-fêtes de 20-30 voire plus personnes...".

