Coronavirus - Michael, Mary et Karen ont été volontaires pour tester le vaccin: ils racontent

Derrière les vaccins contre le Covid 19 qui arrivent à grand pas se trouvent des scientifiques mais aussi des milliers de volontaires. Des "cobayes" aux profils et aux motivations diverses. Parmi eux, Mary, une Américaine de 82 ans.

Mary Jo habite Boston (USA), elle a 82 ans. Lorsqu’elle a appris que la société Pfizer cherchait des volontaires pour tester son vaccin, elle n’a pas hésité à proposer ses services. Et après les premières injections elle se sent bien. "Je pense que, de deux choses l’une, soit... j’ai reçu un placebo, soit c’est un sacré vaccin car je n’ai aucun effet secondaire ou quoi que ce soit." Et c’est une manière pour elle de remercier la science car il y a 49 ans un essai clinique sur l’insuline mené avec des volontaires a sauvé la vie de sa fille.

"Aider à trouver une solution"

Direction le West Yorkshire en Grande Bretagne. Karen est infirmière en soins intensifs et de par sa profession, régulièrement exposée au coronavirus, elle n'a pas hésité. C’est la première personne au monde à recevoir une nouvelle injection de cocktail d'anticorps spécialement conçue pour protéger la population du Covid 19. "C'est extrêmement important car nous savons que nous aurons besoin d’une combinaison de techniques pour nous sauver. En réalité, le nombre de personnes qui auront besoin du vaccin que j'ai reçu aujourd'hui est énorme."

Au Colorado Michael fait partie de la centaine de personnes inscrites à l’essai du vaccin 'Moderna'. Il ressent certains effets secondaires modérés comme la nausée. Les chercheurs suivent son état notamment via son téléphone chaque semaine. Michael Rousse volontaire pour tester le vaccin contre le Covid 19, raconte: "Ceux d'entre nous qui peuvent aider à trouver une solution doivent être fiers de participer et d’être présents à ce moment déterminant." Michael, Mary, et Karen… trois personnes qui ont probablement permis d’aider la science à sauver des vies.

