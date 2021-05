Coronavirus - Moins de 1.500 personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19

(Belga) Le nombre de personnes hospitalisées en raison d'une infection au coronavirus est passé sous la barre des 1.500 et atteint désormais 1.494 unités, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés dimanche. Cela représente une baisse de 17% en une semaine. Parmi ces personnes, 544 se trouvent aux soins intensifs (-12%).

Entre le 13 et le 19 mai, 2?.211 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés chaque jour en moyenne, en baisse de 16% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de tests réalisés quotidiennement s'est élevé à 43.300 en moyenne, en diminution de 16%. Le nombre de décès quotidiens atteint par ailleurs 20,7 en moyenne, en baisse de plus de 28% en une semaine. Au total, l'épidémie a causé la mort de 24.823 personnes en Belgique. Entre le 16 et le 22 mai, environ 121 admissions à l'hôpital ont été recensées chaque jour pour une infection au coronavirus. Il s'agit d'une baisse de 17%. Le taux de reproduction du virus est lui estimé à 0,90, contre 0,93 la veille. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. (Belga)