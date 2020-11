Coronavirus - Moins de 4.000 contaminations par jour, mais toujours plus de 5.000 hospitalisés

(Belga) Il y a désormais moins de 4.000 contaminations au Covid-19 par jour en Belgique. Mais 5.024 personnes sont encore hospitalisées pour le coronavirus en ce moment, dont 1.194 patients traités aux soins intensifs (-1% par rapport à dimanche), selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano publiés lundi.

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue aussi de diminuer, de -34%, et s'établit désormais à 304 par jour en moyenne (entre le 16 novembre et le 22 novembre). Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique était de 3.672,3 cas quotidiens en moyenne (contre une moyenne de 4.165,6 dimanche), sur la période de référence du 13 au 19 novembre, soit une baisse de 28% par rapport aux sept jours précédents. Depuis le début de la pandémie, 40.707 personnes ont été admises à l'hôpital en raison d'une pathologie Covid-19 et 15.618 personnes en sont mortes. Du 13 au 19 novembre, 170,4 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (-14,8% par rapport à la période de sept jours précédente). Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 15,5% en moyenne à l'échelle nationale, sur la même période de référence. Au total, depuis le début de l'épidémie en mars, 558.779 personnes ont été testées positives au coronavirus en Belgique. (Belga)