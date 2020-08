Coronavirus: ne mouillez pas votre masque pour lutter contre la chaleur

L'Institut scientifique de santé publique Sciensano a communiqué les derniers chiffres concernant la situation épidémiologique en Belgique. Lors de sa conférence de presse, l'organisme est revenu longuement sur les difficultés que peuvent engendrer les conditions météorologiques pour appliquer les règles sanitaires.

En effet, nous connaissons actuellement un épisode caniculaire qui peut rendre plus désagréables les dispositions à prendre face à la propagation du virus. Mais "la vague de chaleur ne met pas l'épidémie en mode pause. Nous devons continuer ensemble à faire barrage. Il reste donc important de suivre les règles d'or tout comme la règle complémentaire du port du masque, là où c'est demandé", insiste le porte-parole du centre de crise Covid Antoine Iseux. "Quand il fait très chaud, c'est évidemment loin d'être agréable", admet-il avant de prodiguer quelques conseils.

Développement de germes et diminution des capacités filtrantes

D'abord, "la première des recommandations est évidemment d'éviter de se rendre dans les zones où le port du masque est demandé, au moment où il fait très chaud". Il n'est toutefois pas toujours possible de faire autrement. Alors, il est conseillé de privilégier les masques en tissus plus légers ou encore les masques chirurgicaux en papier. "Ils sont plus agréables à porter et permettent une meilleure ventilation tout en jouant leur rôle de filtration complémentaire aux mesures de règles d'or", explique Antoine Iseux.

Le porte-parole revient également sur "une fausse bonne idée", celle de mouiller son masque pour se rafraîchir. "Mouiller son masque va favoriser le développement de germes et diminuer les capacités filtrantes de ce masque. Donc ne mouillez pas votre masque". Le spécialiste pense même aux personnes contraintes de porter un masque tout au long de la journée : "Si vous transpirez plus abondamment, il faut changer régulièrement de masque. Notamment les professionnels comme dans le secteur de l'horeca".

Si dans une zone où le port du masque est demandée, il vous est insupportable d'appliquer cette règle à cause de la chaleur, il convient de s'éloigner vers une zone moins occupée où les distances de sécurité peuvent être respectées.