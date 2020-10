Et si la crise du coronavirus avait chamboulé nos habitudes alimentaires?

Notre économiste Bruno Wattenbergh distille ses conseils pour RTLINFO. Ce matin, il nous parle de nos habitudes de consommation alimentaire.

- Bruno, comment avons-nous changé nos habitudes alimentaires pendant la crise du Covid?

Il faudra attendre quelque peu pour confirmer si ces tendances s’installent durablement. Il est trop tôt pour le savoir. Mais on peut en tous cas dégager quelques tendances lourdes et l’on sait pertinemment bien que cette crise accélère les tendances.

- Quelles sont les tendances de consommation émergentes ?

Davantage de repas à la maison d’abord. Et de préférence des repas rapides, frais et sains. Ce qui veut dire plus de courses alimentaires, moins de repas dans l’Horeca, mais aussi un vrai enjeu de créativité. L’expérience culinaire s’est développée au sein de la bulle familiale. Résultat, la demande explose pour des boites où les ingrédients sont regroupés et livré à la maison comme chez E-Farmz par exemple. Ou par plus de vues sur les sites de recettes. Comme tout le monde n’a pas la créativité culinaire, les grandes surfaces s’adaptent. Si avant la crise, elles avaient résolument embrayé sur les plats préparés, on constate un renforcement de cette tendance.

- Par exemple ?

Et bien Colruyt qui vient de lancer RoseMary, un nouveau concept grâce auquel les Bruxellois peuvent commander des repas frais préparés. Et Colruyt a été futé à plus d’un titre. L’entreprise disposait d’une académie culinaire à Uccle, mais qui était fermée pour cause de COVID. Elle a recyclé les lieux et les chefs pour proposer des plats frais livrés à domicile. L’autre tendance, c’est le frais. Raison pour laquelle, le consommateur belge a étendu son rayon de chalandise à des magasins autres que la grande distribution, les petits légumiers proches de chez lui, les magasins bios spécialisés. Et cela a prolongé l’expérience culinaire dans la bulle sociale. Une manière aussi de remplacer la visite au restaurant devenue impossible pendant le confinement et perçue comme encore risquée par certains.

- La bulle sociale est devenue une sorte de laboratoire culinaire ?

C’est un peu ça et c’est démontré par le panier des Belges au cœur de la crise. On l’a vu, ils ont acheté plus d’aliments frais, mais aussi beaucoup plus d’épices, de condiments que d’habitude. Les ménages ont aussi fait beaucoup plus de pâtisseries qu’avant la crise. Chez Delhaize par exemple les ventes de farine ont augmenté de 50%.

- Alors tendance durable ou pas?

Je pense qu’une majorité des gens, une grande majorité, je dirais 3 sur 4 va retomber dans son train-train pas nécessairement sain dès que la bulle s’ouvrira. Mais 1 personne sur 4, c’est suffisant pour structurer une offre plus saine, plus fraiche dans la plupart des magasins ce qui va progressivement amener d’autres belges à manger différemment.