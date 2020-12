Coronavirus: nos voisins néerlandais et allemands durcissent leurs mesures, cela pourrait-il arriver chez nous ?

5 semaines de confinement aux Pays-Bas, 3 semaines en Allemagne: la pression est grande sur la Belgique, frontalière de ces deux pays. Au point d'influencer la réunion de vendredi ?

Les Pays Bas se reconfinent pour 5 semaines, le Premier ministre Mark Rutte l'a annoncé lundi soir. Tous les commerces ferment dès aujourd'hui, les écoles à partir de demain. Les Néerlandais sont invités à rester chez eux. Des mesures assez similaires sont prévues en Allemagne à compter de demain et jusqu'au 10 janvier. La France entame elle un prudent déconfinement tout en maintenant ou ajoutant des restrictions sanitaires (exemple: un couvre-feu entre en vigueur à partir de 20h tous les jours jusqu'au 7 janvier)

Et chez nous, un comité de concertation se réunit ce vendredi 18 décembre pour évaluer la situation et adapter les mesures, si nécessaire.

Que pourraient décider nos différents gouvernements?

Concernant les écoles par exemple, leur fermeture n'est pas à l'ordre du jour. Tout comme une prolongation des vacances scolaires. Personne ne l'envisage, ni la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni la Flandres. Retour à l'école le 4 janvier, donc. Pourquoi? Parce que les chiffres d'absentéisme dans les écoles sont bas depuis les deux semaines des vacances de Toussaint. Il y a entre 5 et 7% des profs qui sont absents depuis le début du mois de décembre. Mais il faut aussi regarder l'évolution des contaminations chez nous. Les chiffres stagnent et Yves Van Laethen n'exclut aucun scenario, il l'a répété lundi soir dans le RTL info 19h:

"On sait que les chiffres stagnent, qu'ils tendent même à monter dans la partie néerlandophone du pays, pour différentes raisons qui ne sont pas purement liées à ce qu'on y fait. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que des mesures plus importantes sont prises dans des pays qui nous entourent. Vu la décision de ne pas laisser la moindre chance à une troisième vague de se produire, si les chiffres devaient réellement prendre la direction d'une augmentation, on devrait être appelés, dans les semaines qui viennent, peut-être pas vendredi, à voir d'autres mesures prises", a-t-il déclaré. Donc pour l'instant, les enfants seront en vacances dès vendredi soir et retourneront bien à l'école le 4 janvier prochain. La situation sera réévaluée le 15 janvier prochain.

Pourrait-on faire marche arrière concernant les commerces?

C'est une piste évoquée aussi. Mais là, il y a une question de cohérence: ces magasins ont eu l'autorisation de rouvrir il y a 15 jours seulement. Ce serait un sacré retour en arrière si le gouvernement décidait de les fermer.

Il y a aussi les coiffeurs et autres métiers de contact, ils espéraient un assouplissement des mesures, mais le point "est toujours à l'ordre du jour". Le premier ministre l'a promis. Alexander De Croo, les gouvernements et les experts évalueront la situation. Mais ils garderont eux aussi un oeil sur les chiffres des contaminations. Une reprise pour les coiffeurs, les esthéticiennes semble donc peu probable.

Sauf si les chiffres des contaminations baissent significativement d'ici vendredi.

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mardi 15 décembre