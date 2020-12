Coronavirus - "Nous différencions les voyageurs d'affaires et les vacanciers"

(Belga) Les Belges qui travaillent à l'étranger ne devront pas observer la quarantaine obligatoire de sept jours, a indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) à la suite du comité de concertation. "Une différence est faite entre les voyageurs d'affaires et les vacanciers", a-t-il déclaré.

Le comité de concertation a adapté vendredi les règles concernant les voyages à l'étranger. Les Belges qui se sont rendus dans une zone rouge pendant plus de 48 heures devront respecter une quarantaine de sept jours, avant de réaliser un test. Au cours des dernières semaines, les organisations d'employeurs avaient exprimé des inquiétudes pour le fonctionnement des entreprises pour lesquelles des employés doivent se rendre à l'étranger. Le comité de concertation a désormais établi une distinction entre les vacanciers et les employés qui doivent se déplacer pour leur travail. Il y aura une procédure adaptée pour les Belges travaillant à l'étranger. "Nous faisons la différence entre les voyageurs d'affaires et de loisirs", a confirmé le ministre Van Quickenborne. "Les voyageurs d'affaires ne devront pas être mis en quarantaine à la condition qu'ils puissent fournir une attestation de l'employeur." (Belga)