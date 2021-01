Nouvelles mesures en Belgique: voici les 3 dates à retenir

(c) Belga + Pixabay

Le comité de concertation qui réunit les autorités fédérales et régionales a pris un certain nombre de décisions concernant les voyages et certains métiers. Trois dates sont à retenir. Celles-ci sont soumises à une évolution positive de l'épidémie.

MERCREDI 27 JANVIER : la Belgique ferme

Les voyages non essentiels à l'étranger seront interdits à partir de cette date.

Seuls resteront autorisés les voyages essentiels, comme, par exemple, les déplacements professionnels. Ceux-ci resteront soumis à des conditions de quarantaine et de tests.

Le délai à partir duquel il faut se conformer à un double test et à la quarantaine reste de 48h passées à l’étranger. Les Belges de retour de l’étranger qui sont contrôlés devront signer une sorte de déclaration sur l’honneur que le voyage était essentiel. La quarantaine passerait à 10 jours.

SAMEDI 13 FÉVRIER : tous chez le coiffeur

Si les chiffres liés à l'évolution de l'épidémie continuent d'évoluer favorablement, les professions de contact non-médicales seraient les premières à reprendre. La date retenue est celle du 13 février. Cette réouverture concerne uniquement les salons de coiffure, les salons esthétiques et les salons de tatouage. Par contre, les saunas, hammams, les centres de 'bien-être' resteront fermés et les activités liées à la prostitution resteront interdites.

LUNDI 1 MARS : la Belgique rouvre

L'interdiction de partir à l'étranger sera levée. Mais les vacances de Carnaval seront passées. Les Belges qui veulent profiter de vacances à l'étranger tourneront donc leur espoir vers les vacances de Pâques qui s'étaleront cette année du samedi 3 avril au dimanche 16 avril.