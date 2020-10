Une réunion entre les gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les gouverneurs wallons s'est tenue ce vendredi après-midi. Plusieurs décisions ont été prises par le gouvernement wallon en complément des mesures fédérales.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES

Parmi les ministres présents, la ministre wallonne de la santé Christie Morreale. "Il est nécessaire d'avoir un reconfinement partiel", a commenté la ministre. "Ces mesures, c'est ça. C'est un reconfinement partiel. J'espère que ce type de mesures suffira."

Lors de cette conférence de presse, le ton s'est durci, les mines étaient graves. Seule Christie Morreale a utilisé le terme "reconfinement partiel", pour évoquer les mesures. Parmi ces décisions, un couvre-feu élargi, une restriction des visites dans les maisons de repos, ou encore une limitation du nombre de personnes par foyer dans les commerces. "Le gouvernement wallon avait besoin de prendre des mesures", a assuré Christie Morreale. "J'espère que de cette manière-là, on arrivera à casser la propagation de la maladie."

Une assurance gratuite pour les volontaires

Par ailleurs, la ministre a salué le travail des nombreuses personnes actuellement sur le front. Elle a également eu une pensée pour les volontaires, qui donnent de leur temps de manière non rémunérée. "J'ajoute que ceux-ci sont couverts par Ethias sur les accidents corporels et la responsabilité civile gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Que ce soit dans les maisons de repos, les hôpitaux, les centres pour personnes handicapées, les centres pour femmes victimes de violence conjugale, les services de santé mentale, les relais sociaux avec les sdf... On a besoin de tout le monde."

Le ministre-président du gouvernement de Wallonie, Elio Di Rupo a d'ailleurs fait un appel aux étudiants infirmiers, aux infirmiers à domicile ainsi qu'aux éducateurs spécialisés pour venir en renfort dans les maisons de repos, dont le personnel est fortement sollicité.