Les mesures de restriction sont de plus en plus mal acceptées et comprises par les citoyens. Alors, les initiatives, prises de paroles ou actions se multiplient. Ce dimanche, des parents ont lancé un mouvement de contestation positif sur les réseaux sociaux: pas de grand rassemblement, juste un cercle tracé à la craie.

Un message écrit à la craie sur la place de l'Université de Louvain-la-Neuve: Anne considère qu'il faut défendre la jeunesse. Les enfants, les étudiants sont, selon elle, oubliés par les autorités. "On est occupé de leur voler leur jeunesse et il faut qu'on se batte maintenant pour les libérer", a-t-elle expliqué.

Les manifestants s'inquiètent de la santé mentale et physique de nos jeunes. La plupart est venue en famille et demande plus de souplesse pour les 15-25 ans. "On a remarqué qu'en fait tous les grands ne pouvaient plus aller à l'école et que nous on pouvait encore, c'est injuste parce qu'ils ont besoin d'étudier", a dit une jeune fille.

Même son de cloche pour une maman: "Je trouve qu'il y a trop de restrictions pour les jeunes, que ça les bloque au niveau de l'évolution et pour moi ce sont les travailleurs de demain et actuellement ils sont complètement démotivés".

Mais comment accorder plus de liberté aux jeunes tout en évitant que le virus ne se propage davantage? Les manifestants n'ont pas la solution mais demandent aux autorités de trouver un autre équilibre. "Ce que je pense vraiment, c'est qu'aujourd'hui l'ensemble des mesures aient bien fait plus de mal que de bien à l'ensemble de la population belge. C'est cela que je demande de rééquilibrer", a indiqué Philippe De Menten, co-organisateur de "Trace ton cercle".

Le mouvement citoyen a démarré sur les réseaux sociaux. Le concept: se rendre sur une place publique dans le respect des mesures sanitaires et tracer un cercle dans lequel se placer.

Les étudiants venus participer expriment leurs difficultés à supporter leur quotidien. "Je me réveille, j'allume mon PC et puis c'est comme ça pour le reste de la journée. Je l'éteint et je vais dormir", a confié l'un d'eux.

"C'est nos plus belles années à vivre et on nous empêche de les vivre. Ce que j'aimerais surtout dans l'idéal, c'est d'aller à des concerts, au cinéma, de reprendre nos activités avec les amis, refaire des choses ensemble, aller au restaurant, dans les bars...", a dit une autre.

Selon les organisateurs, ces rassemblements intitulés "Trace ton cercle" ont eu lieu dans 150 villes différentes et pourraient à nouveau se tenir dès dimanche prochain.

