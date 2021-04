Dès le 8 mai, les fêtes de mariage pourront théoriquement être à nouveau autorisées avec 50 personnes, mais entièrement à l'extérieur. Est-ce envisageable en Belgique ? Cette mesure risque de faire reculer certains mariés.

Quentin Stenuit, traiteur, livre jusqu'à 800 repas chaque semaine. Concevoir des lunchs box à emporter, c'est l'alternative qu'il a trouvée pour honorer sa trésorerie. Dans trois semaines, avec son équipe, il aura le droit de cuisiner à nouveau pour 50 personnes en extérieur. "Il faut rester réaliste par rapport à la possibilité de gérer un groupe de 50 personnes et que ce soit agréable pour tout le monde. Si c'est pour jouer à chaque fois à la police avec les clients... Parce qu'on sait bien que quand les personnes boivent un verre, elles ont un peu tendance à oublier."

Un vrai défi

Le contact avec la clientèle, Quentin l'attend avec impatience, comme Olivier Saxe, concessionnaire horeca et événementiel au Château d'Hélécine. Pour le lieu, ce sont 3 millions d'euros de chiffres d'affaires qui ont été perdus cette année, faute de rassemblement. Si les jardins offrent la place nécessaire aux invités, logistiquement parlant, la bulle extérieure reste un vrai défi. "On a 30 hectares en extérieur mais s'il pleut, on fait comment ? Un mariage de 50 personnes s'il pleut et que les gens ne peuvent pas rentrer, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander aux gens de ne pas aller se laver les mains, pour rester poli. Ils ne peuvent pas rentrer donc il n'y a pour le moment pas de solution pour l'événementiel."

"C'est agréable de se sentir soutenus par nos mariés"

Laetitia et David De Bruyne, propriétaires de la salle de réception "Le Relais des Rêves" à Grez-Doiceau, ont profité du confinement pour exploiter pleinement leur infrastructure fermée en créant une toute autre activité dans les différents espaces offerts aux invités lors des réceptions. "Toute une série d'adaptations un peu parodiques de jeux télévisés, confie David. Donc on a le Koh Lanto, le Fort Doiceau et Ninja Grezior. Ce sont des activités pour toute la famille."

Ces activités, ils les prolongeront après la crise. Mais la salle de réception vide attend encore 70 mariages reportés qu'ils comptent honorer coûte que coûte grâce au soutien des mariés. "Ils commandent des petits plats les semaines quand on fait notre service traiteur, ajoute Laetitia. Ils sont là, ils sont présents, ils nous encouragent... C'est vraiment agréable de se sentir soutenus par nos mariés et certains sont mêmes devenus nos amis."

Preuve qu'ils ont encore de l'espoir dans le secteur, le couple lancera prochainement une brasserie éphémère et un nouveau concept: accompagner les couples dans leur demande en mariage.