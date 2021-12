Coronavirus: où en est-on avec la vaccination de la troisième dose ?

A l'heure actuelle, plus de 813.000 personnes ont bénéficié, en Wallonie, d'une troisième dose de vaccin contre le Covid et plus de 242.000 rendez-vous ont été pris. "Le cap du million de 3es doses administrées devrait être franchi avant le début des fêtes de fin d'année", estime-t-on du côté du cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.



Au sud du pays, quelque 185.000 doses peuvent actuellement être administrées chaque semaine, contre 230.000 au plus fort de la campagne vaccinale de cet été. Et en deux semaines et demi, le nombre de citoyens ayant été vaccinés une 3e fois (ou une 2e fois dans le cas du vaccin Janssen) y a été multiplié par deux.

Environ 37.000 doses "booster" administrées en une semaine à Bruxelles

La Région bruxelloise a administré 37.000 doses de rappel d'un vaccin contre le coronavirus durant la semaine du 6 décembre, a annoncé mardi Inge Neven, la responsable Covid de la Commission communautaire commune (Cocom), lors d'un point presse en ligne sur la situation vaccinale à Bruxelles. 70% des personnes de 65 ans et plus ont déjà reçu leur dose "booster" dans la capitale.



Actuellement, 17% de la population adulte bruxelloise a reçu une dose de rappel. "On parle de la population générale", précise Inge Neven. "Si on prend en compte uniquement la population déjà vaccinée, ce chiffre monte à 30%." Au total 160.386 troisièmes doses ont déjà été administrées à Bruxelles. Depuis le début de la réouverture de Bruvax, le 29 novembre, on a dénombré 130.000 réservations pour une dose "booster". "Nous envoyons environ 60.000 invitations chaque semaine", indique Inge Neven.

Concernant la vaccination en général, 5.700 premières doses et 3.700 deuxièmes doses ont été injectées durant la dernière semaine, portant le taux de vaccination à 58% de la population totale et 72% de la population adulte. "Les délais pour pouvoir recevoir la troisième dose sont de deux mois pour Johnson & Johnson, quatre mois pour AstraZeneca et six mois pour Pfizer", rappelle Inge Neven. "Il est possible que ces délais soient revus en fonction de la propagation du variant Omicron. Vous pouvez retrouver tous les lieux de vaccination à Bruxelles sur coronavirus.brussels." Selon Inge Neven, les personnes éligibles à la troisième dose pourraient théoriquement toutes être vaccinées d'ici mi-janvier.

Un sprint final en Flandre

Face à l'arrivée du variant Omicron, les gouvernements du monde entier ont entamé une course contre la montre pour l'administration de cette dose "booster". En Belgique, elle n'est toutefois administrée que 6 mois après la 2e dose des vaccins Pfizer et Moderna, 4 mois après l'Astra Zeneca et 2 mois après le vaccin Johnson&Johnson (Janssen). Un délai que certains voudraient voir raccourci, ce qu'a d'ailleurs récemment suggéré l'EMA, l'agence européenne des médicaments. Une CIM Santé est prévue lundi prochain. On ignore pour l'instant si le sujet sera à l'ordre du jour.



En Flandre, le ministre de la Santé Wouter Beke a de son côté promis un "sprint de fin d'année", avec quelque 900.000 3es doses qui devraient être injectées en 2 semaines. "Nous sommes aussi en pleine phase d'accélération", souligne le cabinet de la ministre Morreale mardi.