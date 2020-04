Coronavirus: peut-on se faire rembourser notre abonnement TEC, STIB ou SNCB ?

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt répond à vos interrogations.

"Les étudiants peuvent-ils se faire rembourser leurs abonnements STIB/TEC/SNCB ? Puisqu'ils ne se déplacent plus vers leurs écoles", se demande Inès.

Quand vous achetez un abonnement, vous validez les conditions générales. Et aujourd’hui Inès, ce sont ces conditions qui s’appliquent. Pas de conditions spéciales par rapport au coronavirus.

Pour les transports en commun, STIB, TEC, SNCB et De Lijn, si vous avez une abonnement à l’année et que vous décidez de le résilier, vous pouvez récupérer une partie de l’abonnement selon les mois non utilisés. Attention, un mois entamé est un mois perdu.

Pour les cas précis, selon les tickets et abonnements, je vous invite à vous rendre sur les sites internet pour le détail des conditions d’annulation.

