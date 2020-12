Coronavirus en Belgique: Pfizer devrait livrer moins de doses de son vaccin que prévu en janvier

Initialement, la Belgique devait recevoir 600.000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech en janvier. Mais selon le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad, le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a confirmé que Pfizer livrera finalement moins de doses de son vaccin. Le nouveau chiffre n’est pas encore connu.

Le problème de livraison se poserait dans plusieurs pays. Pfizer pourrait toutefois rattraper son retard dès le mois de février.

Ce vendredi, les deux géants Sanofi et GSK ont par ailleurs annoncé que leur vaccin ne sera prêt qu'à la fin de l'année... 2021.

La vaccination en Belgique devrait malgré tout commencer, comme prévu, le 5 janvier.

La conférence interministérielle (CIM) Santé publique avait défini, le 3 décembre dernier, les groupes prioritaires pour cette vaccination. Les premiers vaccinés seront ainsi le personnel et les résidents des maisons de repos et des institutions collectives de santé. Suivront les professionnels de la santé (dans les hôpitaux et en première ligne); les autres travailleurs des hôpitaux; les plus de 65 ans; la tranche 45-65 ans avec comorbidités et des fonctions sociales ou économiques essentielles.

