Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a poussé un coup de gueule sur les personnes qui ne respectent pas le confinement avant de prendre part à la réunion du Conseil national de sécurité (CNS).

"Malheureusement, il y a encore trop de personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement qui sont décidées", a-t-il regretté au micro de notre journaliste Loïc Parmentier. "Je suis vraiment ahuri de voir le comportement de certaines personnes. C'est un comportement irresponsable aujourd'hui. Pour ça, il faudra des sanctions complémentaires (...) Il faudra probablement prolonger la mesure de confinement aujourd'hui. Mais il faut, avant tout, et c'est répété et répété, que les personnes respectent les règles de confinement, il y en a beaucoup qui le font, c'est très difficile, on mesure que c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde mais on a besoin de solidarité aujourd'hui. La première chose, c'est de respecter ces règles. C'est vraiment inacceptable que certains ne les respectent pas et il faut être dur à l'attention de ces personnes-là".

