Coronavirus - Plus de 11.000 contaminations par jour en moyenne

(Belga) En moyenne, 11.201 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 14 et le 20 octobre, soit 56% de plus que la semaine précédente, ressort-il samedi des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Au total, 287.700 personnes ont contracté le virus depuis le début de l'épidémie en Belgique. Les admissions à l'hôpital ont elles atteint une moyenne quotidienne de 399, soit une hausse de 93%. Actuellement, 4.061 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+11%), dont 632 en soins intensifs (+10%). Le nombre de décès s'établit à 10.658. La moyenne entre le 14 et le 20 octobre était de 37,1 par jour, soit 12 de plus que la semaine précédente. Le taux de tests positifs est de 17,5%. (Belga)